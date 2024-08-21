В Киеве вспыхнул пожар возле одного из торговых центров

Пожар вспыхнул возле одного из торговых центров в Киеве утром 21 августа. Возгорание возникло возле ТРЦ "Городок", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно, что пожар вспыхнул в офисном помещении возле ТРЦ "Городок". На место инцидента уже прибыли спасатели.

Причины пожара пока неизвестны, их должны установить правоохранители.

ТРЦ "Городок" находится возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе Киева.

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Пожары в Киеве

Напомним, на днях на острове Труханов в Киеве произошел пожар. Там горели деревья и трава, пожар охватил около 200 квадратных метров.

Также в Дарницком районе Киева недавно загорелся супермаркет "Сільпо". В момент возгорания в магазине находились посетители и персонал.

Кроме того, в начале августа в столице горела жилая пятиэтажка в Соломенском районе. Пожар ликвидировали более 50 спасателями.