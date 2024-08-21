Пентагон: США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині

Сполучені Штати обговорюють з Україною довгострокові цілі наступу в Курській області, де ЗСУ продемонстрували творчий підхід і бойову доблесть. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо обговорювати з українцями, на що вони націлені" , – сказав він.

Патрік Райдер нагадав: Президент Володимир Зеленський сказав, що наступ у Курській області здійснено для створення буферної зони. "Тому ми проводимо розмови, щоб дізнатися більше про їхні (українців – ред.) цілі" , – додав генерал.

Він укотре наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на тому, щоб дати Україні можливість бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

"Ми будемо продовжувати підтримувати їх у довгостроковій перспективі" , - запевнив Райдер.

"Що стосується операції в Курську, то вони (ЗСУ – ред.) явно змусили росіян відбиватися. Це, безумовно, продемонструвало творчий підхід і бойову доблесть українців, але коли справа доходить до їхніх довгострокових цілей, то ми все ще обговорюємо це з ними" , – додав речник Пентагону.

Водночас представник Пентагону повторив, що політика використання американських засобів ураження дальнього радіуса дії для ударів углиб Росії не змінилася. При цьому він зауважив, що не вдаватиметься "у деталі вибору Україною сил і засобів при проведенні своїх операцій".

Райдер також нагадав, що в понеділок міністри оборони України та США обговорили телефоном поточну ситуацію на полі бою, питання навчання українських військових та підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вересні.