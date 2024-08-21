Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области, где ВСУ продемонстрировали творческий подход и боевую доблесть. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждать с украинцами, на что они нацелены" , – сказал он.

Патрик Райдер напомнил: Президент Владимир Зеленский сказал, что наступление в Курской области было осуществлено для создания буферной зоны. "Поэтому мы проводим разговоры, чтобы узнать больше об их (украинцах) целях" , - добавил генерал.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на том, чтобы дать Украине возможность быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем.

"Мы будем продолжать поддерживать их в долгосрочной перспективе" , – заверил Райдер.

"Что касается операции в Курске, то они (ВСУ – ред.) явно заставили россиян отбиваться. Это, безусловно, продемонстрировало творческий подход и боевую доблесть украинцев, но когда дело доходит до их долгосрочных целей, мы все еще обсуждаем это с ними" , – добавил представитель Пентагона

В то же время представитель Пентагона повторил, что политика использования американских средств поражения дальнего радиуса действия для ударов вглубь России не изменилась. При этом он отметил, что не будет вдаваться "в детали выбора Украиной сил и средств при проведении своих операций".

Райдер также напомнил, что в понедельник министры обороны Украины и США обсудили по телефону текущую ситуацию на поле боя, вопросы обучения украинских военных и подготовку к заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в сентябре.