Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від Демократичної партії

Віцепрезидентка США Камала Гарріс символічно прийняла номінацію на пост кандидата в президенти від Демократичної партії. ﻿Про це повідомляє CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Гарріс виступила по відеозв'язку з Вісконсину, після того, як делегати Демократичного національного з'їзду провели урочисту перекличку в Чикаго.

"Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед" , - заявила вона.

Віцепрезидентка Гарріс уже стала офіційним номінантом партії на посаду президента на початку цього місяця, отримавши більшість голосів під час віртуального голосування.

Гарріс - перша кольорова жінка, яка стала номінантом від найбільшої американської політичної партії. У четвер, в останній день з'їзду, вона виголосить свою промову.

Вибори у США

Гарріс розпочала свою кампанію після того, як президент США Джо Байден вирішив не балотуватися у зв'язку з невдалим виступом на дебатах із Дональдом Трампом.

Після цих дебатів серед демократів та прихильників Байдена почалася паніка, оскільки багато хто засумнівався у його шансах на перемогу на майбутніх виборах.

Зазначимо, що Гарріс увійшла в історію США як перша жінка з кольоровою шкірою, яка отримала номінацію на пост президента від однієї з найбільших партій.