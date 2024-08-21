Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис символически приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии. ﻿Об этом сообщает CNN, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Харрис выступила по видеосвязи из Висконсина, после того как делегаты Демократического национального съезда провели торжественную перекличку в Чикаго.

"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед" , - заявила она.

Вице-президент Харрис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале этого месяца, получив большинство голосов в ходе виртуального голосования.

Харрис - первая цветная женщина, ставшая номинантом от крупнейшей американской политической партии. В четверг, в последний день съезда, она произнесет свою речь.

Выборы в США

Харрис начала свою кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не баллотироваться в связи с неудачным выступлением на дебатах с Дональдом Трампом.

После этих дебатов среди демократов и сторонников Байдена началась паника, так как многие усомнились в его шансах на победу на предстоящих выборах.

Отметим, что Харрис вошла в историю США как первая женщина с цветной кожей, которая получила номинацию на пост президента от одной из крупнейших партий.