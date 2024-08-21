На фронті 166 зіткнень, окупанти активізувались на півдні – Генштаб

Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з яких - на Покровському напрямку. Водночас війська РФ активізувалися на Придніпровському напрямку, а також відновили атаки на Времівському та Оріхівському напрямку.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 21 серпня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинув 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4390 обстрілів, з них 152 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1558 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Козача Лопань, Рідкодуб, Нове, Серебрянка, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Гродівка, Олександропіль, Мирноград, Михайлівка, Вугледар, Водяне, Новодарівка Новоандріївка, Лобкове, Новояковлівка, Новопавлівка, Миколаївка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських системах, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів.

На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ одинадцять разів.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на укранські позиції.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.