На фронте 166 столкновений, оккупанты активизировались на юге – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из которых - на Покровском направлении. В то же время, войска РФ активизировались на Приднепровском направлении, а также возобновили атаки на Времевском и Ореховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 21 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам восемь ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 83 авиационных удара, в том числе сбросил 104 УАБ. Кроме этого, совершил 4390 обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 1558 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Редкодуб, Новое, Серебрянка, Верхнекаменское, Григорьевка, Часов Яр, Дружба, Торецк, Нелиповка, Гродовка, Александрополь, Мирноград, Михайловка, Угледар, Водяное, Новодаровка , Новояковловка, Новопавловка, Николаевка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, трем средствам ПВО, трем артиллерийским системам, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов.

В Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск одиннадцать раз.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки. На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дебровы.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Выимки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Активизировались захватчики в Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.