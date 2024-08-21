ЗСУ атакували російський комплекс ППО С-300 у Ростовській області – Генштаб

Сили оборони України уночі завдали удару по російському комплексу ППО С-300 у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точність ураження дорозвідується.

У Генштабі додали, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.