ВСУ атаковали российский комплекс ПВО С-300 в Ростовской области – Генштаб

Силы обороны Украины ночью нанесли удар по российскому комплексу ПВО С-300 в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.

По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания" , – говорится в сообщении. ﻿

Отмечается, что точность поражения доразведывается.

В Генштабе добавили, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.