ВСУ атаковали российский комплекс ПВО С-300 в Ростовской области – Генштаб
Силы обороны Украины ночью нанесли удар по российскому комплексу ПВО С-300 в Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ.
По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что точность поражения доразведывается.
В Генштабе добавили, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.