ЗМІ: Кремль готує росіян до "нової нормальності" після захоплення ЗСУ Курської області

У Кремлі вважають, що бої у Курській області, куди зайшли ЗСУ, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців та готують росіян до "нової нормальності" в умовах контролю українськими військовими зайнятої території РФ, повідомляє Українська правда.

Про це пише Meduza з посиланням на близькі до Кремля та уряду неназвані джерела.

"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані".. За два тижні "шок минув, відбулося звикання".

За словами близького до Кремля співрозмовника видання, "спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, на який термін це. Зараз розуміння є, це завжди легше".

"До обласних центрів далеко. Але сам захід (ЗСУ) на територію РФ і взяття під контроль сіл - це подія нова, і подія дуже неприємна" , - зазначило джерело.

Зазначається, що за даними опитування тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%. У Кремлі ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження.

Щоб швидше заспокоїти настрої громадян, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності" (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії і на самому початку війни з Україною).

"Це (використання таких зворотів у пропаганді) потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається, не відхиленням, а новою нормою, нехай і тимчасовою. Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, - простіше" , - пояснює логіку медіатехнолог, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком путінської адміністрації, який очолює Сергій Кирієнко.

Складові цієї "нової реальності", за задумом Кремля, такі: ворог дійсно прорвався на російську територію; на нього чекає неминуча поразка; але повернення територій займе час, росіянам потрібно почекати.

У той же час громадянам пропонується "спрямувати негатив і шок у позитивне русло", наприклад, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Путінська адміністрація вже "рекомендувала" зайнятися цим і владі регіонів.

Ще одна відмінність "нової нормальності" від попередньої – вибори губернатора Курської області.

"Скасування б (виборів) збільшило паніку: значить, під загрозою весь регіон, раз губернатора відмовилися обирати, то, можливо, і область уже здали? Жодних загроз голосуванню немає" , - пояснило джерело видання.

Загалом же всі опитані виданням чиновники впевнені, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців. Близький до уряду співрозмовник уточнює: ця оцінка "досить оптимістична - якщо все вийде".