СМИ: Кремль готовит россиян к "новой нормальности" после захвата ВСУ Курской области

В Кремле считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству неназванные источники.

"Сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские „элиты" были „шокированы". Через две недели "шок прошел, произошло привыкание".

По словам близкого к Кремлю собеседника издания, "сначала было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче".

"До областных центров далеко. Но сам заход (ВСУ) на территорию РФ и взятие под контроль сел - это событие новое, и событие очень неприятное" , - отметил источник.

Отмечается, что по данным опроса тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%. В Кремле эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их быстрое снижение.

Чтобы быстрее успокоить настроения граждан, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности" (эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной).

"Это (использование таких оборотов в пропаганде) нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, - проще" , - объясняет логику медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком путинской администрации, который возглавляет Сергей Кириенко.

Составляющие этой "новой реальности", по замыслу Кремля, таковы: враг действительно прорвался на российскую территорию; его ждет неизбежное поражение; но возвращение территорий займет время, россиянам нужно подождать.

В то же время гражданам предлагается "направить негатив и шок в позитивное русло", например, принять участие в сборе помощи для Курской области. Путинская администрация уже "рекомендовала" заняться этим и властям регионов.

Еще одно отличие "новой нормальности" от предыдущей - выборы губернатора Курской области.

"Отмена бы (выборов) увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались избирать, то, возможно, и область уже сдали? Никаких угроз голосованию нет", - пояснил источник издания.

В целом же все опрошенные изданием чиновники уверены, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Близкий к правительству собеседник уточняет: эта оценка "достаточно оптимистичная - если все получится".