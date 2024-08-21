Ціни на нафту продовжують знижуватися: яка причина

Нафта слабко дешевшає у середу після зниження за підсумками двох попередніх сесій, повідомляє Enkorr.

Тиск ринку надають сигнали ослаблення попиту на сировину у світі, особливо у Китаї, й навіть сподівання спад напруженості на Близькому Сході.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив про необхідність досягнення угоди про припинення вогню у секторі Газа найближчими днями, уточнивши, що США, Єгипет і Катар мають намір зробити все можливе, щоб переконати ХАМАС погодитися на нові пропозиції перемир'я, пише The Times of Israel. Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав запропоновану США угоду зі звільнення заручників і перемир'я у секторі Газа.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за київським часом становить $77,12 за барель, що на $0,08 (0,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти здешевшали на $0,46 (0,6%), до $77,2 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,09 (0,12%), до $73,08 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $0,49 (0,7%), до $73,17 за барель.

"Ми вважаємо, що зниження цін на нафту, зумовлене сподіванням на перемир'я у секторі Газа, буде короткостроковим, оскільки ймовірність припинення вогню низька" , – зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Крім того, залишається ризик атаки Ірану на Ізраїль у відповідь на недавнє вбивство одного з лідерів ХАМАС у Тегерані.

Увагу трейдерів у середу спрямовано на щотижневі дані про запаси енергоносіїв у США, які буде оприлюднено о 17.30 за київським часом.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали зростання запасів нафти в Штатах минулого тижня на 347 тис. барелів.