Цены на нефть продолжают снижаться: какая причина

Нефть слабо дешевеет в среду после понижения по итогам двух предыдущих сессий, сообщает Enkorr.

Давление рынка предоставляют сигналы ослабления спроса на сырье в мире, особенно в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения перемирия, пишет The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенное США соглашение по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по киевскому времени составляет $77,12 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже, чем для закрытия предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,46 (0,6%), до $77,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,09 (0,12%), до $73,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,7%) до $73,17 за баррель.

"Мы считаем, что снижение цен на нефть, обусловленное ожиданием перемирия в секторе Газа, будет краткосрочным, поскольку вероятность прекращения огня низка" , – отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Кроме того, остается риск атаки Ирана на Израиль в ответ на недавнее убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 по киевскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 347 тысяч баррелей.