ГУР: Росія планує відповідь на Курську операцію ЗСУ
Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє Лівий берег.
Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг.
"Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду з проведення наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій", – сказав він.
"Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах. Вона багато чого змінить у відносинах як у нас у державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до України. Операція триває.
Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани", – сказав Скібіцький.
- 6 серпня росіяни заговорили про прорив кордону в Курській області. До 12 серпня Україна зберігала тишу, а потім президент і головнокомандувач офіційно підтвердили проведення наступу.
- Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти. Станом на 19 серпня Україна контролювала вже 92 населених пункти. На цій території створюють військову комендатуру – для слідкування за порядком і забезпечення цивільних росіян необхідним.
- У МЗС України пояснювали, що Київ не зацікавлений в захопленні чужих територій, а метою курської операції є, зокрема, порушення логістики ворога на інших напрямках та убезпечення мешканців Сумської області, яких росіяни вбивали з території Курської області. Окрім того, наступ допомагає поповнити обмінний фонд. Завдяки цьому Україна зможе звільнити своїх людей з російських катівень.