ГУР: Росія планує відповідь на Курську операцію ЗСУ

Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє Лівий берег.

Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг.

"Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду з проведення наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій" , – сказав він.

"Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах. Вона багато чого змінить у відносинах як у нас у державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до України. Операція триває.

Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани" , – сказав Скібіцький.