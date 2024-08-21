ГУР: Россия планирует ответ на Курскую операцию ВСУ

Операция Украины в Курской области не окончена. Опыт наступления защитники используют для освобождения оккупированных территорий, сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает Левый берег.

Начать курскую операцию помог опыт, приобретенный ранее в Херсонской и Харьковской областях, а также в прошлом году. Нынешнее наступление сил обороны имеет несколько преимуществ.

"Это следующая операция, которая позволяет приобрести реальный боевой опыт по проведению наступательных операций. И очень положительно, что этот опыт необходим для освобождения наших территорий" , – сказал он.

"Курская операция стала топовой частью в мире, потому что это операция против ядерного государства и страны, которая требует переговоров только на его собственных условиях. Она многое изменит в отношениях как у нас в государстве, так и в отношении международного сообщества к Украине. Операция продолжается.

Россия планирует ответ – есть планы, мы о них знаем. О них знает наше руководство государства и военное руководство, чтобы его продолжить и сорвать планы" , – сказал Скибицкий.