ГУР: Россия планирует ответ на Курскую операцию ВСУ
Операция Украины в Курской области не окончена. Опыт наступления защитники используют для освобождения оккупированных территорий, сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает Левый берег.
Начать курскую операцию помог опыт, приобретенный ранее в Херсонской и Харьковской областях, а также в прошлом году. Нынешнее наступление сил обороны имеет несколько преимуществ.
"Это следующая операция, которая позволяет приобрести реальный боевой опыт по проведению наступательных операций. И очень положительно, что этот опыт необходим для освобождения наших территорий", – сказал он.
"Курская операция стала топовой частью в мире, потому что это операция против ядерного государства и страны, которая требует переговоров только на его собственных условиях. Она многое изменит в отношениях как у нас в государстве, так и в отношении международного сообщества к Украине. Операция продолжается.
Россия планирует ответ – есть планы, мы о них знаем. О них знает наше руководство государства и военное руководство, чтобы его продолжить и сорвать планы", – сказал Скибицкий.
- 6 августа россияне заговорили о прорыве границы в Курской области. До 12 августа Украина сохраняла тишину, а затем президент и главнокомандующий официально подтвердили проведение наступления.
- По состоянию на 15 августа украинские войска продвинулись на 35 км, взяли под контроль площадь в 1150 кв. километров – это 82 населенных пункта. По состоянию на 19 августа Украина контролировала уже 92 населенных пункта. На этой территории создают военную комендатуру – для слежения за порядком и обеспечения гражданских россиян необходимым.
- В МИД Украины объясняли, что Киев не заинтересован в захвате чужих территорий, а целью курской операции является, в частности, нарушение логистики врага по другим направлениям и обеспечение жителей Сумской области, которых россияне убивали с территории Курской области. Кроме того, наступление помогает пополнить обменный фонд. Благодаря этому Украина сможет уволить своих людей с российских застенков.