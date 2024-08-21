СБУ викрила групу агентів ФСБ, які шукали техніку ЗСУ та заводи з виробництва дронів

У Дніпропетровській області викрили групу агентів ФСБ. Вони шукали техніку ЗСУ та заводи з виробництва дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Telegram-канал, через який підшукувала шпигунів.

Агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але "звітували" одному куратору. СБУ також встановила особу керівника агентурної групи ФСБ.

Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотники. Агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких випитували потрібну інформацію.

Також шпигуни відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Шістьом фігурантам оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили чоловіка, який шукав для окупантів локації складів ЗСУ.

Також СБУ в Одеській області спіймала диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці".