В Україні продовжує зростати споживання електрики – "Укренерго"

У вівторок та середу "Укренерго" зафіксувало продовження зростання споживання електрики.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

Учора, 20 серпня, максимум споживання був на 2,2% вищим, ніж у понеділок, 19 серпня.

"Це орієнтовно дорівнює потужності одного енергоблока великої ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях" , – зазначають у компанії.

У середу, 21 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 1,1% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекою у більшості областей України.

Сьогодні з 16:00 до опівночі будуть діяти графіки споживання електрики для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 988 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1212 МВт.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 520 населених пунктів. Зокрема, через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими 24 населені пункти у Тернопільській області.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Чернігівській та Житомирській областях.