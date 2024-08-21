В Украине продолжает расти потребление электричества – "Укрэнерго"

Во вторник и среду "Укрэнерго" зафиксировало продолжение роста потребления электричества.

Об этом говорится в сообщении компании.

Вчера, 20 августа, максимум потребления был на 2,2% выше, чем в понедельник, 19 августа.

"Это ориентировочно равно мощности одного энергоблока большой ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям" , - отмечают в компании.

В среду, 21 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 1,1% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено жарой в большинстве областей Украины.

Сегодня с 16:00 до полуночи будут действовать графики потребления электричества для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

В течение суток запланирован импорт электричества из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19988 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1212 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 520 населенных пунктов. В частности, из-за последствий непогоды на утро остаются обесточенными 24 населенных пункта в Тернопольской области.

Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Черниговской и Житомирской областях.