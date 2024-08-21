Окупанти запустили по Україні майже 70 "Шахедів" і ракети: скільки збила ППО

У ніч на 21 серпня російські війська вдарили по Україні безпілотниками Shahed та кількома ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 50 "Шахедів" та одну ракету. Водночас 16 безпілотників могли впасти внаслідок дії засобів РЕБ.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом виявлено 72 повітряні цілі противника:

дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області,

керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області,

69 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії" , – йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Білоруссю у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Бєлгороську область.

Станом на 11:15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.