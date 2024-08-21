Оккупанты запустили по Украине почти 70 "Шахедов" и ракеты: сколько сбила ПВО
В ночь на 21 августа российские войска ударили по Украине беспилотниками Shahed и несколькими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 50 "Шахедов" и одну ракету. В то же время 16 беспилотников могли упасть в результате действия средств РЭБ.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего обнаружено 72 воздушных целей противника:
- две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области,
- управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области,
- 69 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).
Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА Shahed-131/136 в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесская, Херсонская, Донецкая, Кировоградская, Сумская и Черниговская области.
Еще 16 враждебных БПЛА локационно потеряно – предположительно упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия", – говорится в сообщении.
Информация уточняется.
Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Беларусью в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся в Белгорскую область.
По состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве Черкасской области. Боевая работа продолжается.