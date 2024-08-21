ГУР: Операція в Курській області змінила плани РФ щодо резервів

Курська операція вплинула на плани Росії по формуванню резервів, зокрема стратегічних. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Лівий берег.

Також наступ на російську територію змінив плани ворога щодо операцій на окупованих територіях. Інші деталі про результати поки не підлягають розголошенню.

“Результат є. Він доступний більш закритій аудиторії. Але результат позитивний є” , – сказав він.

Курська операція

6 серпня, після ночі повітряної атаки, в Росії заговорили про прорив кордону в Курській області. Спершу росіяни стверджували, що відбили атаки “диверсантів” і що контролюють кордон, але навіть ворожі провоєнні блогери в перший день подій писали, що це не так. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що заяви ворога про контроль над кордоном у Курській області є фейком.

Спершу Україна офіційно ці події не коментувала.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.

За даними СБУ, Росія готує нові ІПСО зі звинуваченнями України в воєнних злочинах у Курській області.

12 серпня Київ офіційно підтвердив проведення в Курській області операції.