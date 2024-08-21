ГУР: Операция в Курской области изменила планы РФ по резервам

Курская операция повлияла на планы России по формированию резервов, в том числе стратегических. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Левый берег.

Также наступление на российскую территорию изменило планы врага по операциям на оккупированных территориях. Остальные детали о результатах пока не подлежат разглашению.

“Результат есть. Он доступен более закрытой аудитории. Но результат положительный есть” , – сказал он.

Курская операция

6 августа, после ночи воздушной атаки, в России заговорили о прорыве границы в Курской области. Сначала россияне утверждали, что отразили атаки "диверсантов" и контролируют границу, но даже вражеские провоенные блогеры в первый день событий писали, что это не так. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко говорил, что заявления врага о контроле над границей в Курской области является фейком.

Первоначально Украина официально эти события не комментировала.

7 августа россияне сообщали о продолжении боев. Из некоторых населённых пунктов объявили эвакуацию. Факт прорыва границы никто уже не отрицал включительно с Владимиром Путиным, экстренно собравшим правительство и, по данным РосСМИ, совет безопасности.

Комментарии на тему Курской области, хотя и довольно обтекаемые, начали раздаваться от советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В США и ЕС в это время комментировали события очень осторожно. Вашингтон сказал, что хотел бы уточнить у происходящего Украины. Также американцы говорили, что нужно не забывать о том, что из Курской области Россия атаковала украинцев и что Украина имеет право на защиту. О праве на защиту напоминали и в Евросоюзе.

8 августа украинский президент в обращении сказал, что Россия принесла на нашу землю войну и она должна почувствовать, что сделала. В Пентагоне сказали, что не считают события в Курской области эскалацией, а Украина делает то, что нужно ей для победы на поле боя.

По данным Deep State, Россия еще в первый день сделки потеряла несколько населенных пунктов.

По данным СБУ, Россия готовит новые ИПСО по обвинениям Украины в военных преступлениях в Курской области.

12 августа Киев официально подтвердил проведение в Курской области сделки.