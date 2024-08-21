У Тернополі досі забруднене повітря після пожежі від атаки РФ

У Тернополі групи швидкого реагування обласного центру контролю та профілактики хвороб фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, повідомляє Українська правда.

"На 10.30 21.08.2024р. за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території міста Тернопіль, згідно з вимогами наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року "Про затвердження державних медико – санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" , – йдеться в повідомлені.

Зокрема в мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти становить 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3. На вулиці Білецькій хлор – 0,6 мг/м3 при нормі 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3. На вулиці Об'їзній вміст хлору становив 0,3 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3.

Тернополян закликають дотримуватись рекомендацій: без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Нагадаємо, під час нічної атаки 20 серпня російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа. Окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.

Через пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів, на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів.