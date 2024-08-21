В Тернополе до сих пор загрязненный воздух после пожара от атаки РФ

В Тернополе группы быстрого реагирования областного центра контроля и профилактики болезней фиксируют повышенное содержание хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, сообщает Украинская правда.

"На 10.30 21.08.2024р. по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение предельно допустимой концентрации содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории города Тернополь, согласно требованиям приказа МЗ № 813 от 10.05.2024 года „Об утверждении государственных медико - санитарных нормативов допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест" , – говорится в сообщении.

В частности в микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты составляет 0,52 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3. На улице Белецкой хлор - 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3. На улице Объездной содержание хлора составляло 0,3 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3.

Тернополян призывают придерживаться рекомендаций: без надобности не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

Напомним, во время ночной атаки 20 августа российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар. Оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.

Из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов, на Тернопольщине обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.