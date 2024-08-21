Кулеба про ратифікацію Римського статуту: Це крок до ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду Україна зробила важливий крок на шляху до членства у Європейському Союзі, повідомляє Європейська правда.

Міністр відзначив, що після ратифікації Верховною Радою Римського статуту у середу Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.

"Зробивши цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя" , – підкреслив міністр.

Україна, за його словами, вже ефективно співпрацює з МКС для забезпечення всебічної відповідальності за всі злочини, скоєні Росією в ході російської агресії, а тепер ця робота буде ще більш ефективною.

"З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС" , – підкреслив Кулеба.

Зобов’язання ратифікувати Римський статут є в Угоді про асоціацію України та ЄС. Також ратифікація статуту є обов’язковою для усіх країн-членів ЄС.

Український парламент у середу підтримав ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але донині не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.