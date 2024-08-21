Кулеба о ратификации Римского статута: Это шаг к ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда Украина сделала важный шаг по пути к членству в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что после ратификации Верховной Радой Римского устава в среду Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.

"Сделав этот шаг, Украина демонстрирует свою непреклонную преданность укреплению международного правосудия" , – подчеркнул министр.

Украина, по его словам, уже эффективно сотрудничает с МКС по обеспечению всесторонней ответственности за все преступления, совершенные Россией в ходе российской агрессии, а теперь эта работа будет еще более эффективной.

"С ратификацией Римского устава Украина также сделала еще один важный шаг на пути вступления в ЕС" , - подчеркнул Кулеба.

Обязательство ратифицировать Римский устав есть в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. Также ратификация устава обязательна для всех стран-членов ЕС.

Украинский парламент поддержал ратификацию Римского устава Международного уголовного суда.

Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его даже при том, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МКС может привлечь к ответственности граждан Украины.