Цієї весни генерал-полковник армії РФ Олександр Лапін, який мав стежити за безпекою в Курській області, розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону. І це зіграло на користь українським військовим, які почали військову операцію в Курській області. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами представника спецслужб країни-терористки, перед тим як розпускати раду Лапін висловив думку, нібито тільки військові мають сили та ресурси для захисту російського кордону. Цей план генерал-полковника залишив одну з прогалин в і без того слабкій обороні кордону.

Безумовно, Лапін не сам відкрив ворота першому іноземному вторгненню на російську територію з часів Другої світової війни. Він, як зазначили у WSJ, зіткнувся з критичною нестачею людей. Але помилка Лапіна є типовою для вищого керівництва РФ, яке часто відірване від реалій поля бою.

Невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада, до якої входили військові офіцери та представники місцевих і регіональних органів безпеки, організувати узгоджену відповідь з боку Москви. Але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Кремля з витіснення українських сил досі були хаотичними та неефективними. Це призвело до того, що російські силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки, а також Міністерство оборони Росії намагаються самостійно відповісти на прорив кордону.

За словами російських воєнних кореспондентів, за кілька днів до вторгнення України в РФ, командування Лапіна надсилало до Москви доповіді, в яких попереджало, що українські війська нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але цей трюк використовувався обома сторонами раніше як тактика психологічної війни, кажуть росіяни, знайомі з прикордонними маневрами. Тому Москва відкинула ці попередження Лапіна.

Попри розвіддані про пересування українських військ, військовослужбовці під командуванням Лапіна так і не почали діяти, посилюючи оборонні лінії або мінуючи відповідну територію. Коли українські солдати перейшли кордон, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити.

У WSJ зазначили, що коли українські солдати зайшли на територію РФ, перший збройний опір їм чинив 488-й мотострілецький полк 144-ї мотострілецької бригади – підрозділ, що майже повністю складається з призовників, які, згідно з російською політикою, не повинні воювати на території України. Потреби фронту виснажили людські ресурси та ресурси російських військ.

За нормальних обставин вони мали б близько 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки та бронетранспортери. Однак у своєму першому збройному зіткненні призовники, ймовірно, мали від 10 до 20 одиниць.

Це був не перший випадок, коли погане планування і нестача людей об'єднувалися під командуванням Лапіна. На початку вересня 2022 року українські війська здійснили несподівану атаку на північному сході України. Оскільки росіяни не встигли достатньо укріпити свої тонкі передові позиції, українці прорвалися повз них на швидкохідних польових машинах, за якими слідували важкі броньовані ешелони. Лінія російського наступу розпалася, і Україні вдалося відвоювати тисячі квадратних миль на північному сході своєї країни.