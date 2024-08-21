Этой весной генерал-полковник армии РФ Александр Лапин, который должен следить за безопасностью в Курской области, распустил совет по надзору над защитой этого пограничного региона. И это сыграло в пользу украинских военных, которые начали военную операцию в Курской области. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

По словам представителя спецслужб страны-террористки, перед тем как распускать совет Лапин высказал мнение, что только военные имеют силы и ресурсы для защиты российской границы. Этот план генерал-полковника оставил один из пробелов в и без того слабой обороне границы.

Безусловно, Лапин не сам открыл ворота первому иностранному вторжению на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Он, как отметили в WSJ, столкнулся с критической нехваткой людей. Но ошибка Лапина типична для высшего руководства РФ, которое часто оторвано от реалий поля боя.

Неизвестно, помог бы распущенный Лапиным межведомственный совет, в который входили военные офицеры и представители местных и региональных органов безопасности, организовать согласованный ответ со стороны Москвы. Но без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Кремля по вытеснению украинских сил до сих пор были хаотичными и неэффективными. Это привело к тому, что российские силовые ведомства, такие как Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности, а также Министерство обороны России, пытаются самостоятельно ответить на прорыв границы.

По словам российских военных корреспондентов, за несколько дней до вторжения Украины в РФ командование Лапина направляло в Москву доклады, в которых предупреждало, что украинские войска наращивают свою численность на линии фронта. Но этот трюк использовался обеими сторонами раньше как тактика психологической войны, говорят россияне, знакомые с пограничными маневрами. Поэтому Москва отвергла эти предупреждения Лапина.

Несмотря на разведданные о передвижении украинских войск, военнослужащие под командованием Лапина так и не начали действовать, усиливая оборонительные линии или минируя соответствующую территорию. Когда украинские солдаты перешли границу, они не встретили никакого сопротивления, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые помогли бы их замедлить.

В WSJ отметили, что когда украинские солдаты зашли на территорию РФ, первое вооруженное сопротивление им оказал 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой бригады – подразделение, почти полностью состоящее из призывников, которые, согласно российской политике, не должны воевать на территории Украины. Потребности фронта истощили человеческие ресурсы и ресурсы русских войск.

При нормальных обстоятельствах они имели бы около 120 единиц бронетехники, включая танки и бронетранспортеры. Однако в своем первом вооруженном столкновении призывники, вероятно, имели от 10 до 20 единиц.

Это был не первый случай, когда плохая планировка и нехватка людей объединялись под командованием Лапина. В начале сентября 2022 года украинские войска совершили неожиданную атаку на северо-востоке Украины. Поскольку россияне не успели достаточно укрепить свои тонкие передовые позиции, украинцы прорвались мимо них на быстроходных полевых машинах, за которыми следовали тяжелые бронированные эшелоны. Линия русского наступления распалась, и Украине удалось отвоевать тысячи квадратных миль на северо-востоке своей страны.