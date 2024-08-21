У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом в Україні

У першій половині серпня на COVID-19 захворіло понад 26 тисяч українців, на лікуванні в клініках перебувають приблизно 2,5 тисяч з них, повідомляє Ділова столиця.

Про це головний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив у ефірі телемарафону

За його словами, наразі кількість пацієнтів із COVID-19 на стаціонарному лікуванні залишається відносно стабільною.

Кузін додав, що 80% від інфікованих, які перебувають на стаціонарі — пацієнти за 60 років, які не отримали вакцинації протягом останніх 12 місяців.

Кузін нагадав, що останнім часом в Україні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус: у червні було зареєстровано 2300 випадків, у липні — уже приблизно 11,5 тис.

Як повідомлялось, новий штам коронавірусу FLiRT, субваріант Omicron, вже поширюється по території України. Від наслідків хвороби вже померла жінка на Прикарпатті.