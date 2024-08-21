В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Украине

В первой половине августа COVID-19 заболело более 26 тысяч украинцев, на лечении в клиниках находятся примерно 2,5 тысяч из них, сообщает Деловая столица.

Об этом главный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил в эфире телемарафона

По его словам, сейчас количество пациентов с COVID-19 на стационарном лечении остается относительно стабильным.

Кузин добавил, что 80% от инфицированных, находящихся на стационаре — пациенты за 60 лет, которые не получили вакцинации в течение последних 12 месяцев.

Кузин напомнил, что в последнее время в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: в июне было зарегистрировано 2300 случаев, в июле — уже около 11,5 тыс.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса FLiRT, субвариант Omicron, уже распространяется по территории Украины. От последствий болезни уже умерла женщина в Прикарпатье.