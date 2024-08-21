Україна стане першою країною-учасницею антишахрайської програми з-за меж ЄС

Верховна Рада 20 серпня ухвалила проєкт Закону про ратифікацію угоди про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством (EUAF), повідомляє Європейська правда.

Участь України у програмі дасть змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами, повідомив заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук.

Він також зазначив, що після підписання законопроєкту президентом Україна стає першою країною, яка, не будучи членом ЄС, офіційно оформила свою участь у програмі.

EUAF сприяє боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що стосується фінансових інтересів ЄС.

Зокрема, програма заохочує зміцнення спроможності держав-членів проводити розслідування, включно з їх цифровізацією, та включає підтримку спеціалізованого навчання та дослідницької діяльності.

Угоду 20 березня 2024 року підписали міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган.

А торік у квітні Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.