Украина станет первой страной-участницей антимошеннической программы из-за пределов ЕС

Верховная Рада 20 августа приняла проект Закона о ратификации соглашения об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством (EUAF), сообщает Европейская правда.

Участие Украины в программе позволит получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам, сообщил заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук.

Он также отметил, что после подписания законопроекта президентом Украина становится первой страной, которая, не будучи членом ЕС, официально оформила свое участие в программе.

EUAF способствует борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, касающейся финансовых интересов ЕС.

В частности, программа поощряет укрепление способности государств-членов проводить расследования, включая их цифровизацию, и включает поддержку специализированного обучения и исследовательской деятельности.

Соглашение 20 марта 2024 года подписали министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан.

А в апреле прошлого года Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) подписало соглашение об административном сотрудничестве с Государственной аудиторской службой Украины, призванное усилить борьбу с коррупцией и контроль за средствами ЕС.