Китай заявив, що стурбований новою ядерною стратегією США

Китай серйозно стурбований повідомленнями про затвердження президентом Сполучених Штатів Джо Байденом оновленої ядерної стратегії, яка передбачає заходи для стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати в останні роки розповсюджують наратив про так звану ядерну загрозу з боку Китаю, що є лише приводом для ухилення Вашингтона від своїх зобов’язань стосовно ядерного роззброєння та отримання стратегічної переваги" , – сказала Мао.

За її словами, США мають найбільший передовий ядерний арсенал на планеті та продовжують вкладати значні кошти в модернізацію своєї ядерної тріади.

"Китай серйозно стурбований відповідними повідомленнями. Факти повністю довели безпідставність роздмухуваної Сполученими Штатами в останні роки теорії про так звану китайську ядерну загрозу" , – заявила дипломат.

Раніше видання The New York Times написало, що президент США Джо Байден у березні затвердив таємну ядерну стратегію, що передбачає заходи для стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу.