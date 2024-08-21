Китай заявил, что обеспокоен новой ядерной стратегией США

Китай серьезно озабочен сообщениями об утверждении президентом Соединенных Штатов Джо Байденом обновленной ядерной стратегии, предусматривающей меры по сдерживанию Китая от расширения его ядерного арсенала. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты в последние годы распространяют нарратив о так называемой ядерной угрозе со стороны Китая, что является лишь поводом для уклонения Вашингтона от своих обязательств по ядерному разоружению и получению стратегического преимущества" , - сказала Мао.

По ее словам, США имеют самый передовой ядерный арсенал на планете и продолжают вкладывать значительные средства в модернизацию своей ядерной триады.

"Китай серьезно озабочен соответствующими сообщениями. Факты полностью доказали безосновательность раздуваемой Соединенными Штатами в последние годы теории о так называемой китайской ядерной угрозе" , – заявила дипломат.

Ранее издание The New York Times написало, что президент США Джо Байден в марте утвердил тайную ядерную стратегию, предусматривающую меры по сдерживанию Китая от расширения его ядерного арсенала.