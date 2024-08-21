Внаслідок удару Ізраїлю по Лівану загинув представник палестинського руху

Внаслідок першого, за час війни у Газі, удару військ Ізраїлю по території Лівану було вбито офіційного представника палестинського руху ФАТХ. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

﻿Під час ізраїльського удару в місті Сідон на півдні Лівану було вбито офіційного представника руху ФАТХ, повідомило джерело в службі безпеки, що стало першим подібним нападом на ФАТХ за понад 10 місяців війни Ізраїлю з ХАМАСом.

"Унаслідок ізраїльського удару в Сідоні було вбито представника угруповання ФАТХ Халіла Макдаха" , — заявив Абу аль-Арадат, високопоставлений член руху ФАТХ у Палестинській автономії.

Джерело зі служби безпеки додало, що ударом було підбито автомобіль Макдаха.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 осіб та захопивши близько 250 заручників, сотня з яких досі перебуває у полоні.

Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків.

Унаслідок цього близько 80% населення Гази залишили свої оселі, сотні тисяч перебувають на межі голоду.