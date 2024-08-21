В результате удара Израиля по Ливану погиб представитель палестинского движения

В результате первого, за время войны в Газе, удара войск Израиля по территории Ливана был убит официальный представитель палестинского движения ФАТХ. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Укринформ.

﻿Во время израильского удара в городе Сидон на юге Ливана был убит официальный представитель движения ФАТХ, сообщил источник в службе безопасности, ставший первым подобным нападением на ФАТХ за более чем 10 месяцев войны Израиля с ХАМАСом.

"В результате израильского удара в Сидоне был убит представитель группировки ФАТХ Халил Макдах" , — заявил Абу аль-Арадат, высокопоставленный член движения ФАТХ в Палестинской автономии.

Источник из службы безопасности добавил, что ударом был подбит автомобиль Макдаха.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек и захватив около 250 заложников, сотня из которых до сих пор находится в плену.

Израиль в ответ приступил к военной операции против боевиков.

В результате около 80% населения Газы покинули свои дома, сотни тысяч находятся на грани голода.