ГУР: Росія готує інформаційні операції проти України в Європі

Росія готує нові пропагандистські операції проти України в країнах ЄС. Уже зараз вона проводить потужні інформаційні заходи в Італії. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Лівий берег.

На території цієї країни Росія використовує своїх пособників, так званих журналістів з окупованої території України. Вони поширюють в Італії пропагандистські матеріали на користь Росії.

“Це презентація різних художніх і документальних книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей” , – сказав він.

Також ворог активно збирає інформацію на окупованій території про військову діяльність України і використовує багато майданчиків для розповсюдження своєї пропаганди в Європі. Для цього росіяни використовують свої медіа та проросійських діячів.

“Буквально цілий рік парламентська комісія державної думи Російської Федерації збирала доказову базу щодо відношення України до дітей. Ми очікуємо, що все це Росія буде вивалювати міжнародній спільноті, виправдовуючи, насамперед, свою збройну агресію” , – сказав він.

Третій кейс – Росія “працює” з біженцями, які виїхали з України з початком війни.

“Це дуже потужна робота, яку розпочали росіян. Це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас” , – пояснив Скібіцький.

Воєнна розвідка спільно з МЗС працюють для зриву планів ворога, але потрібні й зусилля української спільноти в інших країнах.

Раніше, в 2016-2018 роках Росія намагалася провести відкриття у країнах Європи так званих консульських представництв псевдоформувань терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”. Для зриву цього працювала і розвідка, і МЗС.