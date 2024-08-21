ГУР: Россия готовит информационные операции против Украины в Европе
Россия готовит новые пропагандистские операции против Украины в странах ЕС. Уже сейчас она проводит мощные информационные мероприятия в Италии. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Левый берег.
На территории этой страны Россия использует своих пособников, так называемых журналистов с оккупированной территории Украины. Они распространяют в Италии пропагандистские материалы в пользу России.
"Это презентация различных художественных и документальных книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
Также враг активно собирает информацию на оккупированной территории о военной деятельности Украины и использует множество площадок для распространения своей пропаганды в Европе. Для этого россияне используют свои медиа и пророссийские деятели.
"Буквально круглогодично парламентская комиссия государственной думы Российской Федерации собирала доказательную базу по отношению Украины к детям. Мы ожидаем, что все это Россия будет вываливать международному сообществу, оправдывая, прежде всего, свою вооруженную агрессию", – сказал он.
Третий кейс – Россия работает с беженцами, которые выехали из Украины с началом войны.
"Это очень мощная работа, которую начали россиян. Это и создание разных обществ, обучение детей, церковь – то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше – чтобы никогда не возвращались к нам", – объяснил Скибицкий.
Военная разведка совместно с МИДом работают для срыва планов врага, но нужны и усилия украинского сообщества в других странах.
Ранее, в 2016-2018 годах Россия пыталась провести открытие в странах Европы так называемых консульских представительств псевдоформирований террористических организаций ДНР и ЛНР. Для срыва этого работала и разведка, и МИД.