Через загрози підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли до іншого СІЗО

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці і екснардепки Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка з метою його особистої охорони перевезли в іншу установу виконання покарань﻿. Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє Ділова столиця.

Так, згідно з матеріалами справи, 5 серпня підозрюваний у вбивстві Фаріон звернувся до поліції із заявою про злочин. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому йому обирали запобіжний захід, донька мовознавиці Софія Семчишин погрожувала Зінченку вбивством. Однак, правоохоронці, на його думку, належно не відреагували. Тож адвокат звернувся до суду, щоб зобов’язати правоохоронців розпочати досудове розслідування.

"Проведеним аналізом відеоматеріалів із судового слухання щодо обрання запобіжного заходу взяття під варту, встановлено, що донька вбитої, будучи у підвищеному психоемоційному стані, внаслідок смерті матері, висловлювала систематично запитання про те, чому останній вбив її матір. Натомість підозрюваний демонстративно їй показав привідкривши ротову порожнину, свого язика, що у свою чергу дуже обурило її.

Остання, будучи в психо-емоційному стані, почала словесну перепалку, в котрій не було прямих явних погроз щодо життя і здоров'я підозрюваного…Також встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області 26.07.2024 року винесено постанову про забезпечення заходів безпеки підозрюваному у вигляді особистої охорони, а також поміщення його в ІТТ №4 ГУНП у Львівській області" , — зазначається в судовій ухвалі.

Як повідомлялося, 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного хоче притягнути Софію Семчишин до кримінальної відповідальності

На судовому засіданні донька Ірини Фаріон побажала підозрюваному у вбивстві її матері "здохнути в тюрмі".