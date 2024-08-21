Из-за угроз подозреваемого в убийстве Фарион перевезли в другой СИЗО

Подозреваемого в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Вячеслава Зинченко с целью его личной охраны перевезли в другое учреждение исполнения наказаний﻿. Об этом говорится в определении суда, сообщает Деловая столица.

Так, согласно материалам дела, 5 августа подозреваемый в убийстве Фарион обратился в полицию с заявлением о преступлении. В ней он отметил, что 26 июля в перерыве судебного заседания, в котором ему избирали меру пресечения, дочь языковеда София Семчишин угрожала Зинченко убийством. Однако правоохранители, по его мнению, должно не отреагировали. Поэтому адвокат обратился в суд, чтобы обязать правоохранителей начать досудебное расследование.

"Проведенным анализом видеоматериалов по судебному слушанию по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу установлено, что дочь убитой, будучи в повышенном психоэмоциональном состоянии, в результате смерти матери, высказывала систематически вопрос о том, почему последний убил ее мать. Тем временем подозреваемый демонстративно показал ей свой язык, что в свою очередь очень возмутило ее.

Последняя, будучи в психо-эмоциональном состоянии, начала словесную перепалку, в которой не было прямых явных угроз жизни и здоровью подозреваемого… Также установлено, что СУ ГУНП во Львовской области. 26.07.2024 вынесено постановление об обеспечении мер безопасности подозреваемому в виде личной охраны, а также помещение его в ИВС №4 ГУНП во Львовской области" , — отмечается в судебном постановлении.

Как сообщалось ранее 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 18-летнему юноше, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Фигуранта отправили во львовский СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Адвокат подозреваемого хочет привлечь Софию Семчишин к уголовной ответственности

На судебном заседании дочь Ирины Фарион пожелала подозреваемому в убийстве ее матери "сдохнуть в тюрьме".