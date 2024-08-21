Мобільні оператори швидше отримуватимуть землю під базові станції

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 9549 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури", повідомляє ЛігаБізнес.

Як раніше повідомили в Уряді, проєкт дасть змогу мобільним операторам отримувати землю для будівництва базових станцій за 1-3 місяці замість 6.

Крім договорів оренди, в операторів з'являться додаткові інструменти, як швидше надати зв'язок:

оформлювати сервітут для будівництва мобільних мереж (не менше ніж на 5 років). Це право, що дасть змогу користуватися чужою землею в установлених межах. І заощадить час, який витрачали на оформлення оренди й зміну цільового призначення землі.

встановлювати тимчасові споруди замість базових станцій «з нуля». У воєнний час це швидший і доцільніший спосіб повернути людям зв'язок після деокупації, доки йде будівництво основних мереж.

Також проєктом передбачено двотижневий строк розгляду клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Рік тому підготовка документації для будівництва веж тривала від 12 місяців, але Уряд пришвидшив процес до 6 місяців. Завдяки новим змінам це займатиме до 1-3 місяців, зазначили у Кабміні.

Проте проєкт викликав низку зауважень Головного юридичного управління Апарату ВР. Так, проєктом визначаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Цими змінами передбачається:

можливість примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні, зокрема, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна приватної та комунальної власності;

відшкодування за рахунок, зокрема, коштів державного бюджету вартості нерухомого майна, що відчужується, та збитків, завданих таким примусовим відчуженням;

встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна.

Народний депутат України Ігор Фріс вже заявив, що готує постанову про скасування закону.