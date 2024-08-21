Мобильные операторы будут быстрее получать землю под базовые станции

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 9549 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры отведения земельных участков для развития цифровой инфраструктуры", сообщает ЛигаБизнес.

Как ранее сообщили в Правительстве, проект даст возможность мобильным операторам получать землю для строительства базовых станций за 1-3 месяца вместо 6.

Кроме договоров аренды, у операторов появятся дополнительные инструменты, как быстрее предоставить связь:

оформлять сервитут для строительства мобильных сетей (не меньше чем на 5 лет). Это право, которое даст возможность пользоваться чужой землей в установленных пределах. И сэкономит время, которое тратили на оформление аренды и изменение целевого назначения земли.

устанавливать временные сооружения вместо базовых станций "с нуля". В военное время это более быстрый и более целесообразный способ вернуть людям связь после деокупации, пока идет строительство основных сетей.

Также проектом предусмотрен двухнедельный срок рассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельных участков соответствующими органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Год назад подготовка документации для строительства башен длилась от 12 месяцев, но Правительство ускорило процесс до 6 месяцев. Благодаря новым изменениям это будет занимать до 1-3 месяцев, отметили в Кабмине.

Однако проект вызывал ряд замечаний Главного юридического управления Аппарата ВР. Так, проектом определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Этими изменениями предусматривается:

возможность принудительного отчуждения по мотивам общественной необходимости по решению Закарпатской областной государственной администрации в течение действия правового режима военного положения в Украине, в частности, земельных участков и других объектов недвижимого имущества частной и коммунальной собственности;

возмещение за счет, в частности, средств государственного бюджета стоимости недвижимого имущества, которое отчуждается, и убытков, нанесенных таким принудительным отчуждением;



установление запрета на обжалование в суде решений Закарпатской областной государственной администрации о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества.

Народный депутат Украины Игорь Фрис уже заявил, что готовит постановление об отмене закона.