Суд продовжив домашній арешт митрополита УПЦ МП Павла

Печерський суд Києва продовжив домашній арешт митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) ще на два місяці до 21 жовтня. Про це пишуть Ґрати, повідомляє Новое время.

Зазначається, що суддя Світлана Гречана відклала розгляд справи на 30 вересня, оскільки під час судового засідання митрополиту стало погано.

Ґрати пишуть, що Павло впав на лавку в залі засідань, йому викликали «швидку». Митрополиту надавали допомогу понад пів години.

1 квітня 2023 року СБУ вручила підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) і виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436−2 ККУ). У його будинку проводили обшуки.

Того ж дня Шевченківський райсуд відправив його під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета. Митрополит називає справу «політичною».

Павло отримав підозру на тлі того, що УПЦ відмовлялася звільняти Києво-Печерську лавру, попри розірвання державним заповідником договору про оренду.

13 липня СБУ повідомила Павлу про нову підозру через інтерв'ю, в якому він, за даними слідства, заперечував існування України як суверенної держави й називав війну Росії проти України «громадянським конфліктом».

14 липня суд змінив йому запобіжний захід на арешт.

7 серпня його звільнили з-під варти під заставу в 33,3 млн грн — за словами його адвоката, гроші зібрали «парафіяни».

Згодом адвокат клірика заявив, що у підозрюваного діагностували гострий інфаркт міокарда.

29 січня 2024 року суд дозволив митрополиту УПЦ МП Павлу виїжджати із села Вороньків Київської області, де розташований його будинок, у невідкладних випадках і для відвідування матері.

30 квітня митрополиту дозволили зняти електронний браслет.



