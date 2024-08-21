Суд продлил домашний арест митрополита УПЦ МП Павла

Печерский суд Киева продлил домашний арест митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) еще на два месяца, до 21 октября. Об этом пишут Ґрати, сообщает Новое время.

Отмечается, что судья Светлана Гречаная отложила рассмотрение дела на 30 сентября, поскольку во время судебного заседания митрополиту стало плохо.

Ґрати пишут, что Павел упал на скамейку в зале заседаний, ему вызвали «скорую». Митрополиту оказывали помощь более получаса.

1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме проводили обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».

Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».

14 июля суд изменил ему меру пресечения на арест.

7 августа его освободили из-под стражи под залог в 33,3 млн грн — по словам его адвоката, деньги собрали «прихожане».

Впоследствии адвокат клирика заявил, что у подозреваемого диагностировали острый инфаркт миокарда.

29 января 2024 года суд разрешил митрополиту УПЦ МП Павлу выезжать из села Вороньков Киевской области, где расположен его дом, в неотложных случаях и для посещения матери.

30 апреля митрополиту разрешили снять электронный браслет.