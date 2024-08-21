Міноборони запускає службу супроводу військовослужбовців

Кабінет Міністрів визначив порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників та Захисниць та членів їх родин, повідомляє ЮрЛіга.

Відповідну постанову № 948 «Деякі питання впровадження діяльності служб супроводу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімей», розроблену Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, було ухвалено на засіданні Уряду 20 серпня 2024 року.

Міноборони роз'яснило, що служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах і закладах. Такі служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.

Служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи. За потреби до виконання завдань служби супроводу будуть залучатися представники інших служб.

"Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої - надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісті та полонених" , - роз'яснила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Основне завдання служб супроводу полягатиме в допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань, серед них:

супроводження поранених, у тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;

супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації;

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

У міністерстві розповіли, що уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров'я про потреби поранених і хворих. Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати «зворотній зв'язок» із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.