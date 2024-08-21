Минобороны запускает службу сопровождения военнослужащих

Кабинет Министров определил порядок работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей, сообщает ЮрЛига.

Соответствующее постановление № 948 "Некоторые вопросы внедрения деятельности служб сопровождения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей", разработанное Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, было принято на заседании Правительства 20 августа 2024 года.

Минобороны разъяснило, что службы сопровождения будут созданы в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и заведениях. Такие службы будут курировать военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей.

Службы сопровождения будут сформированы на базе структурных подразделений, к полномочиям которых относятся вопросы обеспечения социальной защиты, или за счет штатных должностей по соответствующим направлениям работы. При необходимости к выполнению задач службы сопровождения будут привлекаться представители других служб.

"Количество военнослужащих в армии с начала полномасштабного вторжения выросли в разы. В войске сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией. Всем им нужна помощь по решению неотложных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы. Именно поэтому создаем абсолютно новую службу, основная цель которой - предоставление своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, исчезнувших без вести и пленных" , - разъяснила заступница министра обороны Наталия Калмыкова.

Основная задача служб сопровождения будет заключаться в помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов, среди них:

сопровождение раненых, в том числе через предоставление им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;

сопровождение членов семей погибших (умерших), исчезнувших без вести и пленных и предоставление им помощи в вопросах реализации полагающихся льгот и гарантий;

содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;

участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.

В министерстве рассказали, что уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные потребности военнослужащих и уточнять информацию в заведениях здравоохранения о нуждах раненых и больных. Также они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать "обратную связь" с предоставителями социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.