Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія вирішила запровадити проти Росії обмеження, передбачені 14-м пакетом санкцій Євросоюзу.﻿ З посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"21 серпня Федеральна рада ухвалила рішення про вжиття подальших заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії" , - сказано в повідомленні уряду.

У відомстві нагадали, що 14 пакет санкцій ЄС проти Росії включає уточнення з приводу заборони на імпорт російських алмазів.

Як зазначили в уряді, такі заходи набудуть чинності 27 серпня. При цьому 9 липня до санкційного списку Швейцарії вже було включено 69 фізичних і 47 юридичних осіб.

Нагадаємо, Євросоюз затвердив 14 пакет санкцій проти Росії 24 червня. Зокрема, заходи були спрямовані проти експорту російського СПГ.

Санкції забороняють перевалку СПГ до ЄС для подальшого відправлення до третіх країн. При цьому імпорт до країн Євросоюзу заборонено не було.

Також компаніям ЄС, які діють за межами Росії, заборонили підключатися до російського аналога SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ).