Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария решила ввести против России ограничения, которые предусмотрены 14-м пакетом санкций Евросоюза. Со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"21 августа Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 14-го пакета санкций ЕС против России" , - сказано в сообщении правительства.

В ведомстве напомнили, что 14-й пакет санкций ЕС против России включает уточнение по поводу запрета на импорт российских алмазов.

Как отметили в правительстве, такие меры вступят в силу 27 августа. При этом 9 июля в санкционный список Швейцарии уже были включены 69 физических и 47 юридических лиц.

Напомним, Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России 24 июня. В частности, меры были направлены против экспорта российского СПГ.

Санкции запрещают перевалку СПГ в ЕС для дальнейшей отправки в третьи страны. При этом импорт в страны Евросоюза запрещен не был.

Также компаниям ЕС, которые действуют за пределами России, запретили подключаться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).