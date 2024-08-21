В "Укренерго" повідомили, що у четвер графіки відключень не плануються

В Україні завтра, 22 серпня, відключати світло в рамках графіків не будуть. Обмежень скасовані після трьох днів відключень.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується" , - сказано у повідомленні.

У випадку зміни ситуації та введення обмежень буде повідомлено додатково. Водночас в "Укренерго" просять споживати електроенергію ощадливо, та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Варто зауважити, що сьогодні, 21 серпня, в Україні графіки відключення електроенергії почали діяти на пів години раніше, ніж було запланованого.