В "Укрэнерго" сообщили, что в четверг графики отключений не планируются

В Украине завтра, 22 августа отключать свет в рамках графиков не будут. Ограничения отменены после трех дней отключений.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, 22 августа , применение отключений не прогнозируется" , - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации и ввода ограничений будет сообщено дополнительно. В то же время в "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 21 августа, в Украине графики отключения электроэнергии начали действовать на полчаса раньше запланированного.