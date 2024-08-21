В "Укрэнерго" сообщили, что в четверг графики отключений не планируются
В Украине завтра, 22 августа отключать свет в рамках графиков не будут. Ограничения отменены после трех дней отключений. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Завтра, 22 августа , применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В случае изменения ситуации и ввода ограничений будет сообщено дополнительно. В то же время в "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.
Стоит отметить, что сегодня, 21 августа, в Украине графики отключения электроэнергии начали действовать на полчаса раньше запланированного.